Пушилин: Киев ведет мобилизацию всеми правдами и неправдами

Украина идет на это, чтобы закрыть дыры на фронте, считает глава ДНР.

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Методы мобилизации на Украине, когда людей «загоняют на фронт, как собак», сказываются на качестве украинской армии. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной. Именно поэтому я, опять же, возвращаясь к ТЦК, возвращаясь к тому, что делает противник, они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил те или иные позиции. Но мы видим, что зачастую играет роль и мотивация: загнанный, как собака, ТЦК-шниками человек, вряд ли будет до конца выполнять такой функционал», — сказал Пушилин.

Он добавил, что уровень мотивации в российской армии выше, чем у противника. По его словам, именно высокая мотивация дает необходимое преимущество для успехов на фронте. «Есть с нашей стороны [герои], зачастую мы видим, таких примеров много, опять же, возвращаюсь — Сергей Ярашев, про которого я докладывал президенту, который сейчас стал Героем РФ — вот такой боец, который выдерживал, какая внутренняя мотивация — 68 дней на позиции. И он не один такой, просто не про всех мы знаем настолько», — заключил руководитель региона.

