В Госдуме рассказали об освобождении дачников от налога на имущество

Владельцы небольших хозяйственных построек площадью до 50 кв. м полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв.
Его слова приводит РИА Новости.
Дополнительные имущественные и земельные льготы также предусмотрены для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей и инвалидов первой и второй групп.
Парламентарий пояснил, что государство предоставляет гражданам бесплатный налоговый вычет. По его словам, из фактической площади дачного дома вычитается 50 кв. м, а сбор начисляется только на оставшуюся часть.
Собеседник агентства добавил, что льготные категории граждан освобождаются от земельного налога на участки площадью до шести соток. При этом многодетные семьи в России имеют право на скидку в 50% на один выбранный объект недвижимости.
Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, какие штрафы предусмотрены за приготовление шашлыка в неположенном месте.