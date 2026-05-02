В Госдуме рассказали об освобождении дачников от налога на имущество

Владельцы небольших хозяйственных построек площадью до 50 кв. м полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв.

Владельцы небольших хозяйственных построек площадью до 50 кв. м полностью освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв.

Его слова приводит РИА Новости.

Дополнительные имущественные и земельные льготы также предусмотрены для пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей и инвалидов первой и второй групп.

Парламентарий пояснил, что государство предоставляет гражданам бесплатный налоговый вычет. По его словам, из фактической площади дачного дома вычитается 50 кв. м, а сбор начисляется только на оставшуюся часть.

Собеседник агентства добавил, что льготные категории граждан освобождаются от земельного налога на участки площадью до шести соток. При этом многодетные семьи в России имеют право на скидку в 50% на один выбранный объект недвижимости.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, какие штрафы предусмотрены за приготовление шашлыка в неположенном месте.