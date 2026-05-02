В Роскачестве посоветовали при покупке избегать шашлыка в «белых» соусах

При выборе замаринованного шашлыка в магазине стоит отдавать предпочтение продукции, упакованной на крупных мясоперерабатывающих предприятиях или мясокомбинатах. Об этом RT заявили в пресс-службе Роскачества.
«Внимательно изучите этикетку: продукт должен маркироваться именно как “мясной полуфабрикат”, а не “мясосодержащий”, а его состав — быть максимально простым и приближенным к домашнему маринаду. Обратите внимание на дату изготовления — она должна быть максимально близкой к дате покупки», — подчеркнули специалисты.
По их словам, кусочки должны быть естественного цвета, без неприятного запаха, однородными по размеру и массе — это гарантирует равномерную прожарку и безопасность.
«Стоит избегать шашлыка в “белых” соусах, например на основе майонеза. Также важно помнить, что несвежий запах невозможно замаскировать ни маринадом, ни специями — он проявится и в готовом блюде», — предупредили эксперты.
В организации отметили, что, если человек планирует мариновать мясо сам, ключевое внимание стоит уделить выбору правильной части туши.
«Для свинины лучше всего подходит шейная часть или, как альтернатива, корейка. Для телятины оптимальна задняя часть туши, а для шашлыка из ягнёнка — каре или почечная часть. При оценке свежести охлаждённого мяса ориентируйтесь на ряд признаков: цвет должен быть равномерным и глянцевым (свиная шейка — бледно-розовая, телятина и баранина — цвета малины), жир — матовым, но ни в коем случае не серо-жёлтым и не липким, мясо — упругим, без скользкой поверхности», — подчеркнули аналитики.
Они добавили, что свежее охлаждённое мясо лучше всего приготовить в течение двух-четырёх часов с момента покупки, а максимально допустимый срок безопасности составляет 10—12 часов.
