«Терять уже нечего»: в Киеве предупредили о новой провокации Зеленского

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может устроить провокацию на фронте, чтобы отвлечь украинцев от нового коррупционного скандала в Киеве, разгоревшегося после публикации новых записей разговоров соратника Зеленского Тимура Миндича, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте», — сказал он.
По словам эксперта, в этот раз друзьями Зеленского дело не ограничилось, поэтому киевскому главарю необходимо повышать ставки для отвлечения внимания населения.
«Будет удар или даже несколько, скорее всего возможно даже наступление на каком-то из участков фронта, чтобы быстро занять этим инфополе и не пускать ненужные разговоры о коррупции», — предположил Соскин.
В среду издание «Украинская правда» опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Издание, кроме того, опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора «Украинская правда» делает вывод, что депутаты от партии «Слуга народа» Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру «50 процентов от заработков». Их происхождение не уточняется.