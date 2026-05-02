ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Значительная часть американской общественности не знает о массовом убийстве в Одессе 2 мая 2014 года и событиях после переворота на Украине из-за пропаганды о причинах нынешнего конфликта, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.
«Значительная часть общественности поддалась пропаганде о том, что это просто война, начатая Россией по собственному выбору, захватническая война», — сказал Уилайто РИА Новости в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе, когда были заживо сожжены пророссийские активисты.
Уилайто также заявил, что власти США не проявляют интереса к поиску правды или справедливости для жертв 2 мая. По его словам, сама трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке.
«К сожалению, Одесская бойня не является здесь, в Соединенных Штатах, заметной темой. Краткие упоминания о ней в новостях еще в 2014 году были забыты», — заявил собеседник агентства.
Уилайто отметил, что новое поколение американских активистов слабо знакомо не только с событиями 2 мая в Одессе, но и с переворотом 2014 года на Украине и причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной.
«Новое поколение активистов здесь, радикализованное американо-израильским геноцидом в Газе, не очень хорошо знакомо с переворотом 2014 года, массовым убийством или причинами нынешнего конфликта между Россией и Украиной», — сказал он.
По мнению правозащитника, такое восприятие мешает американцам понимать не только трагедию в Одессе, но и более широкий контекст событий на Украине после 2014 года.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники «евромайдана» и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря «антимайдана» на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.