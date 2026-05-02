Трамп высказался об украинском урегулировании: это непросто

Президент США Дональд Трамп высказался о процессе украинского урегулирования. Он коснулся этого вопроса, выступая на мероприятии в штате Флорида.
Трамп признал, что прекращение конфликта на Украине является непростой задачей, но выразил надежду, что этот процесс удастся завершить.
«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — сказал Трамп.
Накануне американский президент заявил, что лидер России Владимир Путин недавно был готов к заключению мирного соглашения по Украине, однако ему помешали.
Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что ключом к надежному урегулированию украинского конфликта станет отказ НАТО от намерения нанести России стратегическое поражение.
Также в МИД России высказались о возможной передаче Украине ядерного оружия. Вот что думают по этому поводу во внешнеполитическом ведомстве РФ.