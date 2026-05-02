Трамп высказался об украинском урегулировании: это непросто

Трамп признал урегулирование на Украине непростой задачей.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп высказался о процессе украинского урегулирования. Он коснулся этого вопроса, выступая на мероприятии в штате Флорида.

Трамп признал, что прекращение конфликта на Украине является непростой задачей, но выразил надежду, что этот процесс удастся завершить.

«Думаю, у нас получится довести это дело до конца, но это непросто», — сказал Трамп.

Накануне американский президент заявил, что лидер России Владимир Путин недавно был готов к заключению мирного соглашения по Украине, однако ему помешали.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что ключом к надежному урегулированию украинского конфликта станет отказ НАТО от намерения нанести России стратегическое поражение.

Также в МИД России высказались о возможной передаче Украине ядерного оружия. Вот что думают по этому поводу во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше