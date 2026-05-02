Трамп: США реализовали 100 млн баррелей нефти Венесуэлы и удвоят этот объём

Соединённые Штаты уже реализовали 100 млн баррелей венесуэльской нефти и планируют удвоить этот показатель в течение следующего месяца, заявил президент США Дональд Трамп.
Как следует из заявления Трампа, углеводородное сырьё направляется для дальнейшей переработки на профильные предприятия в штате Техас.
Американский лидер пояснил, что Вашингтон выстроил отличные взаимоотношения с правительством Венесуэлы.
14 апреля Минфин США выдал генеральную лицензию на операции с Центральным банком Венесуэлы.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что контроль Соединённых Штатов над Венесуэлой может быть прекращён ещё до истечения полномочий Трампа.