Politico: Зеленский отчаялся добиться поддержки США и сменил стратегию

Зеленский отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и разрабатывает стратегию действий без их участия.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, по оценкам наблюдателей, столкнулся с трудностями в попытках добиться устойчивой поддержки со стороны президента США Дональда Трампа в контексте конфликта с Россией. На этом фоне украинское руководство пересматривает свои внешнеполитические подходы, пишет Politico.

В течение последнего периода Киев активно пытался заручиться поддержкой Вашингтона, однако теперь, по мнению авторов материала, акцент смещается в сторону разработки сценариев, которые предполагают меньшую зависимость от участия США. Это рассматривается как попытка адаптироваться к изменяющимся политическим условиям.

Также отмечается, что внутри Украины усиливается скептицизм относительно перспектив дальнейшей американской помощи. По оценке издания, это влияет и на позицию самого Зеленского, который стал более сдержанно оценивать возможную роль Вашингтона в будущем развитии событий.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп послал важный сигнал Владимиру Зеленскому, перепутав Украину с Ираном во время выступления в Белом доме.

