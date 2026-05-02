Трамп пригрозил захватом Кубы и отправкой к её берегам авианосца

Вашингтон может направить к берегам Кубы авианосец «Авраам Линкольн» с целью захвата островного государства, заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер пояснил, что судно остановится на расстоянии около 91 м от берега, что, по его мнению, неминуемо вынудит местные власти капитулировать.
«Он подойдёт, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: “Большое спасибо, мы сдаёмся”, — заявил Трамп во время выступления во Флориде.
19 апреля Трамп рассказал, что на Кубе в ближайшее время наступит «новый рассвет».
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше