МИД Кубы: новые санкции Вашингтона против Гаваны нарушают Устав ООН

«Мы решительно осуждаем новые односторонние принудительные меры, принятые правительством Соединенных Штатов», — написал министр в Х. «Эти меры носят экстерриториальный характер и нарушают Устав Организации Объединенных Наций, — подчеркнул он. — США не имеют никакого права вводить санкции против Кубы, третьих стран или субъектов».
Родригес Паррилья также отметил, что действия властей США «демонстрируют намерение вновь применить коллективное наказание в отношении кубинского народа». «Неслучайно эти меры были объявлены 1 мая, в тот самый день, когда миллионы кубинцев вышли на улицы, чтобы осудить блокаду и энергетическое эмбарго, [введенные] США [против Кубы]», — обратил внимание министр. «В то время как правительство Соединенных Штатов подавляет собственный народ на улицах, оно стремится наказать и наш народ, героически сопротивляющийся атакам американского империализма», — заметил он.
Американский президент Дональд Трамп 1 мая подписал указ о введении новых санкций в отношении Кубы, в том числе потенциально затрагивающих третьи страны. Текст этого документа распространила пресс-служба Белого дома.
В указе утверждается, что он направлен на «ответственных за репрессии на Кубе», а также за создание «угроз национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов». Справка Белого дома подтверждает, что указ носит чрезвычайно широкий характер и может касаться не только Кубы, но и тех, кого Вашингтон сочтет оказывающими ей ненадлежащую поддержку в других странах.