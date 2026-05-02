США одобрили продажу оружия ближневосточным союзникам на $8,6 млрд

Государственный департамент США одобрил экспорт вооружений и военных услуг четырем ближневосточным союзникам — Израилю, Катару, Кувейту и ОАЭ — на общую сумму более $8,6 млрд.

Как отмечает Reuters, администрация Дональда Трампа воспользовалась правом на чрезвычайную процедуру, которая позволяет обойти обязательное согласование сделок в Конгрессе. Госсекретарь Марко Рубио обосновал это решение «неотложной необходимостью» из-за продолжающегося военного конфликта с Ираном.

Самый крупный пакет предназначен для Катара: страна получит ракеты к комплексам Patriot и услуги по их обслуживанию на $4 млрд, а также системы высокоточного наведения APKWS на $992,4 млн. Кувейту одобрена продажа интегрированной системы управления боевыми действиями за $2,5 млрд. Израиль и ОАЭ закупят системы APKWS на $992,4 млн и $147,6 млн соответственно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше