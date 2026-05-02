Урегулирования конфликта на Украине получится добиться только при отказе НАТО от идеи нанести поражение России. Об этом в субботу, 2 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
— Одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями, — уточнил он.
Политик также добавил, что расширение альянса и его продвижение к границам России является «ползучей геополитической агрессией», передает ТАСС.
Американский журналист Такер Карлсон считает, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с РФ. Он также предрек исчезновение украинской нации.
Кроме того, в марте он утверждал, что у политиков на Западе, разжигающих ненависть и говорящих о войне с Россией, нет шансов одержать победу над ней.
Тем временем президент США Дональд Трамп обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния «полного бардака».
Несмотря на это, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за то, что тот выступает против продолжения американской помощи Киеву.