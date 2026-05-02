Пушилин: пленные из ВСУ просят безопасные пути сдачи в плен для сослуживцев

Глава ДНР отметил, что низкая мотивация украинских военнослужащих связана с методами проведения Киевом мобилизации.

ДОНЕЦК, 2 мая. /ТАСС/. Пленные украинские военнослужащие сообщили о большем числе желающих сдаться в плен российским силам. Для этого они ищут безопасные пути, сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас видим, что те пленные, которые попадают, они говорят: “Послушайте, а что нам делать? Нас поймали, нас бросили, без всякого, дали в руки оружие. Назад мы пойти не можем — нас убьют, вперед мы пойти тоже не можем — нас тоже убьют или подорвемся на минах, или беспилотники нас уничтожат”. То есть, вот эти моменты, говорят [пленные военные ВСУ]: “Что нам делать? Появилось возможность — все, мы сдались в плен”. Говорят: “Таких, как мы, может быть больше, дайте алгоритмы”, — сказал Пушилин.

Он добавил, что низкая мотивация военнослужащих украинской армии связана с методами проведения мобилизации с задействованием ТЦК, которые, по сути, отлавливают людей без разбора и отправляют на фронт.

