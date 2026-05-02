В Дубае отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для ВНЖ

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ) ОАЭ. Об этом указано на платформе Cube департамента земель Дубая.

В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ) ОАЭ. Об этом указано на платформе Cube департамента земель Дубая.

Ранее для получения ВНЖ требовалось приобрести жилье на сумму не менее 750 тыс. дирхамов ($204 тыс.). Согласно новым правилам, единоличный владелец недвижимости в Дубае получает право на двухлетний ВНЖ вне зависимости от стоимости жилья. Совладелец недвижимости должен владеть долей стоимостью не менее 400 тыс. дирхамов ($109 тыс.).

После начала военной операции США и Израиля против Ирана спрос на недвижимость на Ближнем Востоке у иностранцев заметно снизился. Согласно данным сервиса Prian, у россиян популярность недвижимости была в два раза ниже, чем за тот же период в прошлом году.

Подробнее — в материале «Ъ» «В заливе начался отток инвесторов».

