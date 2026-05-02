Мадьяр объяснил назначение зятя министром юстиции

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр объяснил выдвижение Мартона Меллетеи-Барны на пост министра юстиции его профессиональными качествами. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на заявление политика.

По словам Мадьяра, решение вызвало вопросы из-за родственных связей, однако кандидатура была предложена исходя из опыта и компетенций претендента. Политик отметил, что ситуация стала для него сложной с точки зрения возможного конфликта интересов.

Он также заявил о намерении ввести строгие правила работы правительства, направленные на обеспечение прозрачности. По его словам, все случаи потенциального конфликта интересов будут рассматриваться публично, а новые нормы будут распространяться на всех членов кабинета, включая самого премьер-министра.

Мадьяр подчеркнул, что знаком с Меллетеи-Барной со студенческих лет. Юрист присоединился к партии «Тиса» в феврале 2024 года, а спустя более года женился на сестре политика.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. По их итогам «Тиса» получила 141 мандат, в то время как правящий альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» занял 52 места.

Назначение родственников на ключевые посты традиционно вызывает повышенное внимание в европейской политике и становится предметом дискуссий о соблюдении антикоррупционных стандартов и принципов независимости власти.

