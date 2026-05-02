МИД РФ обвинил Запад в деградации отношений среди пятёрки в СБ ООН

Дипломат Белоусов: стратегические риски выросли из-за деструктивных действий Запада.

Источник: Комсомольская правда

Стратегические риски в мире выросли из-за деструктивных действий Запада. На это указал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

«В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности», — сказал Белоусов, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат указал, что растущие стратегические риски могут привести к прямым военным столкновениям между этими пятью странами, что, в свою очередь, чревато планетарной катастрофой.

Также Белоусов указал на то, что западная ядерная триада неограниченно наращивает и расширяет свои ядерные потенциалы, игнорируя постулаты Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, ключом к надежному урегулированию украинского конфликта Белоусов назвал отказ НАТО от намерения нанести России стратегическое поражение.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше