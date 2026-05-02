Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в Мексике. Еще 31 человек пострадал. Об этом сообщило правительство штата Наярит.

Минимум 11 человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом в Мексике. Еще 31 человек пострадал. Об этом сообщило правительство штата Наярит.

Как сообщает El Universal, автобус следовал из соседнего штата Халиско. В районе города Аматлан-де-Канас он съехал с шоссе и перевернулся. Пассажиры направлялись на отдых в развлекательный центр.

Шесть человек погибли на месте, еще пятеро — во время госпитализации. Власти опубликовали список опознанных пострадавших — среди них есть двухлетний ребенок. Причины ДТП пока не известны. На месте происшествия работают аварийные бригады обоих штатов.

Как отмечает Reuters, автобусы остаются основным видом транспорта в Мексике из-за ограниченности железнодорожного сообщения. Правительство президента Клаудии Шейнбаум заявило о планах по масштабному расширению национальной сети пассажирских железных дорог для соединения северных и центральных районов страны.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше