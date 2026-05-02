Врач Стругова раскрыла суть схемы, которая поможет разгрузить глаза

Врач-офтальмолог, страболог офтальмологического центра «Зрение» Александра Стругова рассказала в беседе с RT, сколько часов зрительной нагрузки опасно для здоровья.
«Для кого-то и два часа подряд без перерыва уже заканчиваются сухостью и головной болью, а кто-то сидит дольше и жалуется меньше. Но в целом проблема начинается там, где экран становится непрерывным фоном на полдня и больше, особенно если человек почти не встаёт, редко моргает и всё время смотрит вблизи», — пояснила собеседница RT.
Она добавила, что у взрослого человека это чаще история про сухость и перенапряжение, а у ребёнка длительная постоянная работа на близком расстоянии — это уже разговор не только про усталость, но и про риск прогрессирования близорукости.
«Самое простое правило, которое действительно работает, — не сидеть безотрывно. Есть известная схема 20—20—20: каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд перевести взгляд вдаль, примерно на шесть метров. Она хороша тем, что её легко запомнить и она реально помогает разгрузить глаза. Но если честно, люди редко живут по секундомеру. Поэтому я обычно советую мыслить проще: не дожидаться, пока глаза уже заболят. Закончили кусок работы — откиньтесь, посмотрите в окно, встаньте, дойдите до кухни, пройдитесь, переключитесь на что-то не вблизи», — посоветовала врач.
Отмечается, что даже короткие паузы уже дают глазам возможность выдохнуть.
«Если работа за монитором идёт весь день, то совсем маленьких перерывов мало, нужны и более длинные — встать, пройтись, не есть у экрана, а реально сменить положение тела и взгляда. Для детей это особенно важно. Им недостаточно просто отложить планшет на минуту и потом снова взять его в руки. Им нужны настоящие переключения: движение, улица, игра, взгляд вдаль. И чем младше ребёнок, тем это важнее», — подчеркнула специалист.
По её словам, очень многое решает расстояние до экрана.
«Телефон почти у носа — это плохая идея. Чем ближе экран, тем выше нагрузка на глаза. С ноутбуком и монитором тоже важно, чтобы экран не стоял слишком близко и слишком высоко. Когда рабочее место нормально организовано, глаза устают заметно меньше. Освещение тоже имеет значение. Очень яркий экран в тёмной комнате — плохой вариант. Слишком тусклый экран при ярком свете — тоже. Глазам легче, когда нет резкого контраста между экраном и окружающей средой», — добавила эксперт.
Плюс важно помнить про сухой воздух, напомнила она.
«Очень часто люди сидят под кондиционером или в помещении, где жарко и сухо, и тогда жалобы становятся сильнее. И есть ещё одна вещь, которую часто недооценивают, — качество коррекции. Иногда человек месяцами думает, что у него глаза устали от работы, а по факту ему давно нужны очки для дали, для близи или хотя бы корректировка старого рецепта. То же самое касается сухого глаза. Если проблема уже есть, экран просто делает её заметнее», — подчеркнула офтальмолог.
Стругова предупредила, что, если есть резкое снижение зрения, сильная боль, вспышки, занавеска перед глазом, выраженная светобоязнь, это уже не разговор про экранную усталость.
Она посоветовала в таком случае незамедлительно записаться на приём к врачу.
