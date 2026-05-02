В МИД допустили охрану торговых судов на Балтике силами ВМФ России

Российские торговые суда в акватории Балтийского моря могут получить сопровождение в виде кораблей Военно-морского флота для защиты от стран Запада, сообщил посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов.
Его слова приводит РИА Новости.
Данные меры рассматриваются на фоне возросшей активности стран НАТО в регионе, которая создаёт серьёзные угрозы для международной логистики и грузоперевозок.
Булатов пояснил, что Москва использует весь спектр средств для обеспечения свободы судоходства. По его словам, наряду с системной дипломатической работой ведомство активно изучает варианты усиления физической защиты отечественного флота.
«Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России», — уточнил дипломат.
Ранее помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что силы российского Военно-морского флота обеспечивают безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам.
Российский МИД сообщил, что Россия не оставит без реакции случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны Запада пытаются превратить во «внутренние воды НАТО».