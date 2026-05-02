Малые реакторы из России могли бы помочь Кубе, заявил внук Кастро

РИА Новости: малые реакторы из РФ помогли бы Кубе преодолеть энергодефицит.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Малые модульные реакторы, в которых очень сильна Россия, можно было бы рассмотреть как одно из решений для обеспечения Кубы электричеством, сказал РИА Новости внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.

На полях прошедшего форума Совинтерна он рассказал, что для решения проблемы энергодефицита Куба расширяет возможности по использованию солнечной энергии. Однако этот способ выработки электричества не станет ключевым для острова без инвестиций в мощности по хранению получаемой от солнца энергии, считает Кастро-Смирнов.

«Есть иные варианты, которые можно было бы по крайней мере рассмотреть — это модульные малые ядерные реакторы, которые очень развиты здесь (в России — ред.). Хотя бы изучить этот вопрос», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

