Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в Сочи

Южная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками авиационных рейсов в аэропорту Сочи.
Об этом сообщили представители надзорного ведомства.
«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг», — подчёркивается в заявлении.
По словам представителей ведомства, для помощи пассажирам в аэропортах уже была оперативно организована работа специальных мобильных приёмных.
Ранее в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Из-за временных ограничений в аэропорту Сочи экипажи 14 рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы.