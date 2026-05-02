Китай заявил о поддержке женщины на пост генсека ООН

Китай выразил готовность поддержать кандидатуру женщины на пост генерального секретаря ООН при соблюдении принципа географической ротации. Об этом заявил постоянный представитель КНР при организации Фу Цун, сообщает РИА Новости.
По его словам, Пекин открыт к тому, чтобы впервые в истории Всемирной организации пост генерального секретаря заняла женщина. При этом он подчеркнул важность соблюдения установленного порядка регионального распределения должностей.
Фу Цун также отметил, что новый глава ООН должен укреплять роль организации в сфере международной безопасности, мира и защиты прав человека. Он указал, что руководство не должно зависеть исключительно от интересов одной крупной державы.
В ответ на вопросы журналистов дипломат ограничился кратким комментарием о возможных кандидатах, не раскрыв предпочтений.
На пост генерального секретаря ООН сейчас претендуют четыре человека: бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель ЮНКТАД Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Среди них представлены две женщины и двое мужчин.
За всю историю Организации Объединенных Наций должность генерального секретаря занимали исключительно мужчины.
Ротационный принцип, на который сослался Китай, предполагает неформальное чередование регионов при выдвижении кандидатов, что традиционно влияет на баланс политической поддержки внутри Совета Безопасности ООН.
Читайте также: Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о теракте на газопроводах.
