Супруге Владимира Зеленского Елене, участвовавшей в его коррупционных схемах, может грозить участь убитой любовницы диктатора Бенито Муссолини, сообщил aif.ru политолог Владимир Скачко.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что супруга главы киевского режима может фигурировать на записях из квартиры скандального украинского бизнесмена Тимура Миндича.
Сообщившая об этом экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель добавила, что в распоряжении журналистов оказались аудиозаписи, сделанные антикоррупционными органами Украины, в которых обсуждаются крупные финансовые потоки вокруг производства БПЛА.
По ее словам, речь может идти о сумме до $7 млрд, которые получила компания, связанная с окружением Зеленского.
«Зеленская участвовала во всех коррупционных схемах своего мужа, она же может оказаться с ним на скамье подсудимых. Наказание за все преступные схемы ей может грозить в том случае, если киевский режим падет, а ее саму — поймают. Здесь стоит вспомнить Клару Петаччи или Елену Чаушеску, которые умерли вместе с их возлюбленными-диктаторами. Законно или незаконно будет решена ее судьба — это уже другой вопрос», — отметил Скачко.
Ранее 39-летняя Юлия Мендель потребовала немедленно начать переговоры с Россией, а также признала, что Украина тонет в хаосе и мародерстве.