Студентка из Индонезии назвала плюсы российского образования

ДЖАКАРТА, 2 мая — РИА Новости. Индонезийка Ла Чика Салсабила Билкис, почти десять лет прожившая в России, заявила РИА Новости, что рекомендовала бы своим соотечественникам рассматривать российское образование как перспективную возможность для академического и профессионального роста.
«Я бы рекомендовала индонезийцам учиться и работать в России, но с четким пониманием того, что это требует серьезной подготовки», — сообщила индонезийка агентству.
Билкис окончила бакалавриат по международным отношениям в Университете Лобачевского, а затем получила степень магистра по политике, экономике и философии в Высшей школе экономики в Москве. По ее словам, Россия предлагает «сильную академическую школу и структурированную интеллектуальную среду, особенно в таких сферах, как международные отношения, политика, инженерия и экономика».
«Здесь учат мыслить критически и самостоятельно, что может стать огромным преимуществом для личного и профессионального роста», — подчеркнула она.
Индонезийка также отметила, что за годы учебы и работы в России получила не только академические знания, но и выстроила профессиональные связи, межкультурные компетенции и возможности долгосрочного сотрудничества между Индонезией и Россией.
«Россия стала для меня пространством, где я выросла профессионально и лично. Именно поэтому я решила остаться здесь на постоянное проживание. Для меня Россия — это второй дом после Индонезии», — подчеркнула собеседница агентства.