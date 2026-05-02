Австрия не пригласила Россию на мероприятия в бывшем концлагере Маутхаузен

Российские дипломатические учреждения не получают приглашения на траурные церемонии в мемориальном комплексе «Маутхаузен», сообщил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Его слова приводит РИА Новости.
«Не секрет, российские загранучреждения не приглашаются на ежегодные официальные панихиды», — отметил Черкашин.
Дипломат пояснил, что сегодня российская сторона сталкивается с множеством сложностей при проведении своих мероприятий на австрийской территории.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Австрия с 2022 года планомерно исключает российских дипломатов из участия в памятных мероприятиях, посвящённых Второй мировой войне.