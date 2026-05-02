По его словам, после начала специальной военной операции на Украине НАТО и ЕС «активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе».
— Они предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона, — цитирует дипломата РИА Новости.
Посол по особым поручениям ведомства также добавил, что Россия даст «самый решительный ответ» на любые попытки блокады Калининграда.
Политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй, в свою очередь, тоже предостерег Запад от попыток организовать блокаду города.
Так эксперт прокомментировал слова президента России Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии, о том, что при создании угроз Калининградской области РФ будет их уничтожать.
По данным Daily Express, заявление главы государства о возможной эскалации конфликта на Украине и об угрозе для Калининграда вызвало обеспокоенность на Западе.