Врач назвала пик нагрузки на иммунную систему пациентов с сезонной аллергией

Для пациентов с сезонным аллергическим ринитом май традиционно остаётся одним из самых сложных периодов. В это время в воздухе сохраняется высокая концентрация пыльцы деревьев, а у части людей усиливаются симптомы.
Как объяснила в беседе с RT аллерголог-иммунолог, кандидат мединских наук Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, весенний сезон аллергии в центральной части России в первую очередь связан с пыльцой деревьев.
«Ключевой аллерген в этот период — берёза, реже ольха, дуб и другие лиственные породы. Их цветение приходится на апрель и первую половину мая, при этом сроки могут сдвигаться в зависимости от погоды. Важно не столько календарное цветение, сколько фактическая концентрация пыльцы в воздухе. Именно она определяет выраженность симптомов у пациентов с чувствительностью к пыльцевым аллергенам», — подчеркнула специалист.
Отмечается, что в средней полосе России пик нагрузки на иммунную систему пациентов с поллинозом часто приходится на период конца апреля — начала мая.
«В это время может происходить наложение фаз цветения разных деревьев, что поддерживает стабильную или высокую концентрацию пыльцы в воздухе. Дополнительный фактор — погодные условия. Сухая, тёплая и ветреная погода способствует распространению пыльцы на большие расстояния и увеличивает её содержание в воздухе. Дождь, напротив, временно снижает концентрацию аллергенов и может облегчать симптомы», — добавила она.
Эксперт предупредила, что у людей с сезонным аллергическим ринитом в этот период чаще отмечаются заложенность носа и водянистые выделения, приступы чихания, зуд в носу и глазах, слёзотечение, ухудшение сна и общего самочувствия при выраженной симптоматике.
«Май в большинстве регионов России — переходный месяц между пиком цветения деревьев и началом сезона злаковых трав. Поэтому у части пациентов симптомы могут не снижаться даже после окончания основной фазы высокой концентрации берёзовой пыльцы. Именно поэтому майские праздники часто совпадают с периодом, когда у аллергиков сохраняется или даже усиливается симптоматика из-за биологического ритма цветения растений и погодных условий конкретного года», — заявила аллерголог.
Если симптомы усиливаются в период цветения, это обычно связано с ростом концентрации пыльцы в воздухе и недостаточным контролем заболевания, отметила она.
«В этой ситуации ключевая задача — снизить контакт с аллергеном и не прерывать терапию. Если врач уже назначил терапию (антигистаминные препараты, интраназальные глюкокортикостероиды), важно продолжать её регулярно. При сезонной аллергии эффект зависит от системного контроля воспаления», — подчеркнула собеседница RT.
Она порекомендовала по возможности ограничить длительное пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, проветривать помещения (лучше после дождя или в вечернее время), использовать очки на улице — это снижает контакт пыльцы со слизистой глаз.
«Пыльца оседает на коже, волосах и одежде. Поэтому имеет значение умывание и промывание носа после возвращения домой, смена одежды, душ и мытьё волос при выраженной симптоматике. Пыльцевой мониторинг помогает понять, в какие дни нагрузка максимальна. Это позволяет заранее планировать активность и снижать контакт в пиковые периоды», — заключила эксперт.
