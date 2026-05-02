МИД РФ: НАТО ведет отработку сценариев вокруг Калининграда

Страны НАТО в ходе военных учений прорабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области.

Страны НАТО в ходе военных учений прорабатывают сценарии, связанные с возможной изоляцией Калининградской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

По словам дипломата, после начала специальной военной операции активизировались действия НАТО и ЕС, направленные на контроль логистики в Балтийском регионе. Он отметил, что предпринимаются меры, которые, по оценке российской стороны, могут быть направлены на ограничение транспортного сообщения с Калининградской областью.

Булатов добавил, что подобные варианты рассматриваются и отрабатываются в рамках военных маневров альянса. Речь, по его словам, идет о сценариях, которые могут быть применены при дальнейшей эскалации напряженности между Россией и Западом.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко также заявлял, что в ходе учений западные страны рассматривают варианты морской блокады региона. В январе бывший представитель МИД Литвы Дариус Юргелявичус утверждал, что у НАТО якобы существует готовый план блокады Калининграда на случай прямого конфликта.

Отдельно Булатов подчеркнул, что любые попытки ограничить доступ к региону, по позиции Москвы, получат жесткий ответ. Он также сослался на заявления российского руководства о рисках серьезной эскалации в случае подобных действий.

Калининградская область остается одним из наиболее чувствительных регионов с точки зрения безопасности и логистики России, учитывая ее географическое положение между странами ЕС и отсутствие сухопутной связи с основной территорией страны.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

