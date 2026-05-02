Россия стала лидером G20 по самому низкому уровню безработицы

По итогам первого квартала Россия продемонстрировала самый низкий уровень безработицы среди всех стран G20.

Это выяснили журналисты РИА Новости на основе данных национальных статистических служб.

Доля нетрудоустроенных граждан в России на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с показателями конца прошлого года.

Аналитики пояснили, что второе место в рейтинге заняла Мексика с результатом в 2,4%. По их словам, третью строчку разделили Япония и Южная Корея, где уровень незанятого населения зафиксирован на отметке в 2,7%.

Специалисты добавили, что единственным государством с двузначной долей безработных стала Южная Африка с показателем 31,4%. В тройку стран с наибольшим уровнем незанятого населения также вошли Турция и Франция.

Ранее стало известно, что на востоке Финляндии на фоне закрытия границы с Россией в 2023 году ухудшилась ситуация с безработицей.

24 апреля в Центробанке России рассказали, как обстоит ситуация с безработицей в стране.

