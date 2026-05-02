Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 2 мая, заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский своей политикой предал как своих избирателей, так и предков.
— Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого, он, мне кажется, этим бравирует, — сказала она на радио «Комсомольская правда».
Дипломат напомнила, что перед выборами глава киевского режима обещал украинцам сохранить русский язык, а потом начал над ним глумиться.
До этого Захарова также ответила депутату Верховной рады Украины Наталье Пипе, которая публично оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны.
Тем временем украинский депутат Марьяна Безуглая сравнивает статую «Родина-мать» в Киеве с достопримечательностью Нью-Йорка. Она считает, что «статуя Свободы» теперь находится на Украине.
6 ноября в СМИ также сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.