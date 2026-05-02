ПВО отражает атаку БПЛА в Новгородской области

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Система ПВО работает в Новгородской области, сообщил губернатор Александр Дронов.
«В Новгородской области работает система ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал Дронов в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.