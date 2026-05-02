Raytheon получил контракт на производство ракет для операции США

В сообщении уточняется, что контракт связан с продолжением операции под названием «Эпическая ярость», в рамках которой США задействуют системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Ранее The New York Times сообщала, что в ходе операций против Ирана американские военные израсходовали более 1,2 тысячи ракет-перехватчиков Patriot. При этом годовой объем производства подобных ракет в США, по данным издания, составляет около 600 единиц.
Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 4 млн долларов, что делает программу их закупок одной из наиболее затратных в сегменте противоракетной обороны.
На фоне высокой интенсивности применения систем ПВО в США усиливается нагрузка на оборонно-промышленный комплекс, который одновременно выполняет заказы для внутренних нужд и поставки союзникам.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.