В США заявили о смене стратегии Зеленского из-за потери поддержки Трампа

Владимир Зеленский отчаялся убедить президента США Дональда Трампа поддержать Киев в конфликте с Россией и приступил к разработке новой стратегии.
Об этом сообщает американское издание Politico.
«Зеленский… отходит от попыток убедить США оставаться вовлечёнными в конфликт», — написано в статье.
Обозреватели отмечают, что в настоящий момент многие украинцы уже разочаровались в Соединённых Штатах, а глава киевского режима стал проявлять большую осторожность по отношению к Вашингтону.
29 апреля между президентом России Владимиром Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который продлился полтора часа.
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что беседа с Трампом подчеркнула непоколебимость позиции Путина по Украине.