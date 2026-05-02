Племянник Макрона заявил, что ждет конца президентского срока его дяди

Жан-Александр Тронье, племянник президента Франции Эммануэля Макрона по линии семьи Брижит Макрон, признался, что ожидает завершения президентского срока своего родственника. По его словам, последние годы стали непростыми для семьи, которая столкнулась с повышенным вниманием и ограничением привычной свободы после прихода Макрона к власти.
Тронье, ранее руководивший семейной сетью кондитерских, рассказал, что политическая карьера президента негативно сказалась на бизнесе. По его утверждению, компания начала терять заказы со стороны ряда организаций и советов, связанных с профсоюзами, поскольку сотрудничество с семьёй главы государства вызывало нежелательные ассоциации.
Кроме экономических трудностей, семья столкнулась и с общественным давлением. Тронье отметил, что некоторые люди пытались использовать родственные связи для решения личных вопросов, а позже отношение к его близким стало более враждебным.
Во время протестов движения «Жёлтые жилеты» магазины семейного бизнеса подвергались актам вандализма, а часть сотрудников увольнялась из-за оскорблений и агрессивного поведения со стороны окружающих.
Ранее Макрон рассказал, что планирует оставаться на этом посту президента до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.