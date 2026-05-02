Племянник Макрона заявил, что ждет конца президентского срока его дяди

Жан-Александр Тронье, племянник президента Франции Эммануэля Макрона по линии семьи Брижит Макрон, признался, что ожидает завершения президентского срока своего родственника. По его словам, последние годы стали непростыми для семьи, которая столкнулась с повышенным вниманием и ограничением привычной свободы после прихода Макрона к власти.