Уничтожен опорный пункт ВСУ под Запорожьем ударом «Солнцепека»

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки «Восток» уничтожил долговременные укрепления украинских подразделений в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й армии группировки «Восток» уничтожил долговременные укрепления украинских подразделений в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, позиция ВСУ была выявлена в ходе воздушной разведки с использованием беспилотников. Крупный опорный пункт был обнаружен в районе населенного пункта Чаривное, где противник оборудовал укрепленные блиндажи и траншеи.

После получения координат расчет «Солнцепека» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар термобарическими боеприпасами. В Минобороны заявили, что боеприпасы поразили укрытия, пробив защитные насыпные конструкции и вызвав разрушение фортификационных сооружений.

По утверждению ведомства, в результате удара опорный пункт был полностью выведен из строя, а укрепленные позиции уничтожены.

В министерстве также отметили, что применение ТОС-1А осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями беспилотной разведки, которые обеспечивают оперативное выявление целей и корректировку ударов в реальном времени.

