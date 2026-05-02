Тюрьма для жены Зеленского: раскрыт шокирующий компромат из файлов Миндича

Жена Владимира Зеленского — Елена — участвовала почти во всех коррупционных схемах главы киевского режима.
Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru рассказал, в чем замешана Зеленская и какое наказание ее ждет.
Очередной коррупционный скандал, сотрясающий Украину, вплотную приблизился к первой семье. В центре внимания — так называемые «файлы» или «плёнки Миндича», которые могут пролить свет на самые тёмные тайны киевской власти.
Новые детали скандала.
Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что супруга главы киевского режима может фигурировать на записях из квартиры скандального украинского бизнесмена Тимура Миндича.
«Файлы» или «плёнки Миндича» — это аудиозаписи разговоров ряда украинских политиков и чиновников. По данным СМИ, они были получены в ходе спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Записи, предположительно, фиксировались в квартире Тимура Миндича в Киеве, где проходили неформальные встречи с участием Зеленского, экс-главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных лиц.
На записях обсуждаются выделение средств компаниям (в том числе на производство ракет), вопросы залога для фигурантов уголовных дел, а также кандидатуры на дипломатические посты, включая посла Украины в США. Фрагменты датируются 2025 годом (июнь-июль).
Зеленская как участница схем: недвижимость и фонды.
«Во-первых, Зеленская участвовала практически во всех коррупционных схемах. Во-вторых, она является патроном, непосредственным участником, руководителем во многих фондах, которые всем этим занимаются. Например, продажа детей на Запад. Уже этого достаточно, чтобы она оказалась на скамье подсудимых вместе со своим мужем», — пояснилСкачко.
Политолог при этом подчеркнул, что Зеленская не гнушалась участием и в других преступных схемах.
«Там все традиционно. На кого часто записывают свое имущество все деляги? Конечно, на жен. И Зеленская является владелицей огромного количества недвижимости. Доказать чистоту денег, на которые она все это приобретала, жена Зеленского не сможет. Она никто, а тем не менее является одной из богатейших женщин мира сегодня», — добавил политолог.
Схема старая как мир: чиновник оформляет элитную недвижимость на жену, чтобы защитить активы от возможного ареста. Но Елена Зеленская, по данным журналистских расследований, владеет не одной квартирой. Речь идёт о целых комплексах, включая недвижимость в Европе. На какие средства жена комика, ставшая первой леди, превратилась в одну из богатейших женщин мира? Ответа пока нет.
Скандал с детьми: что известно о фонде Зеленской.
Один из громких скандалов был связан с продажей украинских детей. В феврале 2023 года в интервью Australian Financial Review Зеленская заявила, что ее фонд занимается перевозкой детей за границу. По данным The Intel Drop, многие дети, перевезенные фондом Зеленской на Запад, попали в руки педофилов.
Журналисты пообщались с бывшим водителем фонда, который рассказал, что часто отвозил украинских детей в «приемные семьи» в богатые районы Лондона, Парижа и Берлина. Во время работы он стал свидетелем насилия над несовершеннолетними.
Угроза судьбы Клары Петаччи: что ждёт Зеленскую.
Супруге Владимира Зеленского Елене, участвовавшей в его коррупционных схемах, может грозить участь убитой любовницы диктатора Бенито Муссолини, считает Скачко.
«Зеленская участвовала во всех коррупционных схемах своего мужа, она же может оказаться с ним на скамье подсудимых. Наказание за все преступные схемы ей может грозить в том случае, если киевский режим падет, а ее саму — поймают. Здесь стоит вспомнить Клару Петаччи или Елену Чаушеску, которые умерли вместе с их возлюбленными-диктаторами. Законно или незаконно будет решена ее судьба — это уже другой вопрос», — отметил Скачко.
Сравнение с Кларой Петаччи — любовницей Муссолини, которую расстреляли вместе с дуче, и Еленой Чаушеску — женой румынского диктатора, казнённой вместе с мужем, — звучит как приговор.
Политолог не исключает, что украинский народ, который уже не первый год терпит воровство и ложь, может потребовать самой жестокой расправы над семьёй, которая годами грабила страну. И тогда Елене Зеленской не помогут ни деньги, ни связи. Судьба жён диктаторов всегда печальна. И она, похоже, уже стоит на пороге.