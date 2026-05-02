Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.
«Это (блокада Ормузского пролива. — RT) очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», — заявил Дональд Трамп во время своего выступления в штате Флорида.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран намерен продолжать управление Персидским заливом и Ормузским проливом, обеспечивая безопасность региона без участия США.
В Press TV заявили, что Иран предпримет беспрецедентные военные меры, если США продолжат морскую блокаду.