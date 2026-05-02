Посол сообщил о готовности РФ к предметному диалогу с ФРГ по «Северным потокам»

«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», — заявил он.
Как рассказал Нечаев, Германия продолжает игнорировать все предложения и запросы РФ, касающиеся правовой помощи в расследовании инцидентов.
Дипломат ранее в этот же день сообщал, что в Германии следствие не смогло продвинуться в расследовании терактов на «Северных потоках». Отказ ФРГ от сотрудничества с Россией по этому делу представляет собой нарушение конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 апреля заявила, что власти Германии продолжают заниматься затягиванием процесса расследования атаки, совершенной на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Расследования, которые проводила Дания и Швеция, как добавила Захарова, не дали результатов, поэтому их инициаторы предпочли забыть о произошедшем теракте. При этом все инициативы, поступающие от России, по ее словам, либо игнорируются, либо пресекаются под «надуманными предлогами».