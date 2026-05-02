Посол Булатов: РФ допускает опцию охраны торгового флота на Балтике силами ВМФ

В МИД отметили, что РФ использует спектр средств для свободы судоходства в Балтийском море.

Источник: Комсомольская правда

Москва допускает вариант с эскортированием своих торговых судов в Балтике военно-морскими силами. Это делается для защиты от возможных враждебных действий со стороны Запада. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

По словам дипломата, Москва задействует все возможные инструменты, чтобы гарантировать свободу мореплавания в Балтике.

«Сохраняется опция по сопровождению торгового флота кораблями ВМФ России», — сказал Булатов.

Россия, как подчеркнул дипломат, применяет все средства для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что операция НАТО «Балтийский часовой» направлена на то, чтобы взять под контроль транспортные пути и сократить судоходство в интересах России. Действия НАТО на Балтике, по словам Грушко, представляют серьезную угрозу для морских перевозок и экономики региона.

