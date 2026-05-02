Пленный ВСУшник заявил о попытке убийства раненого российского бойца

Пленный украинский военнослужащий Даниил Жарков заявил, что пытался убить раненого российского бойца в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его показания.
По словам Жаркова, инцидент произошел в декабре 2025 года во время отступления украинской группы. Он утверждает, что в одном из домов был обнаружен раненый российский военнослужащий, который первоначально был взят в плен.
Как следует из его рассказа, после допроса поступил приказ ликвидировать пленного. Жарков сообщил, что нанес удар ножом, полагая, что военнослужащий погиб, после чего доложил о выполнении задачи по рации.
Позднее, по его словам, выяснилось, что российский солдат остался жив. Он также заявил, что пленного не стали сразу убивать, и тот находился с украинской группой до начала января 2026 года, после чего был оставлен.
Жарков отметил, что осознает возможные правовые последствия своих действий и допускает возбуждение уголовного дела, при этом подчеркнув, что приказ о ликвидации он в итоге не выполнил.
Обстоятельства изложенных событий приводятся исключительно со слов пленного военнослужащего.
Читайте также: «Солнцепек» поразил укрепленные позиции ВСУ в районе Чаривного.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!