Посол России заявил о готовности к диалогу с ФРГ по «Северным потокам»

Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией по поводу расследования террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Об этом РИА Новости сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», — подчеркнул дипломат.
До настоящего времени немецкая сторона последовательно игнорировала все запросы Москвы об оказании правовой помощи и предложения о проведении совместного разбирательства.
По словам Нечаева, местным правоохранительным органам за прошедшие годы так и не удалось добиться существенного продвижения в расследовании инцидента.
Ранее журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиль сообщили, что правительство Германии не стало защищать газопроводы «Северный поток», несмотря на предупреждения западных спецслужб о готовящейся диверсии.