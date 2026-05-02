Посол России заявил о готовности к диалогу с ФРГ по «Северным потокам»

Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией по поводу расследования террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом РИА Новости сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Готовы к предметному диалогу, однако не исключаем и иных вариантов развития событий», — подчеркнул дипломат.

До настоящего времени немецкая сторона последовательно игнорировала все запросы Москвы об оказании правовой помощи и предложения о проведении совместного разбирательства.

По словам Нечаева, местным правоохранительным органам за прошедшие годы так и не удалось добиться существенного продвижения в расследовании инцидента.

Ранее журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиль сообщили, что правительство Германии не стало защищать газопроводы «Северный поток», несмотря на предупреждения западных спецслужб о готовящейся диверсии.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше