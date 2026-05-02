Финансист назвал цену нефти для начала «инфляционного пожара» на Западе

РИА Новости: при цене нефти в 140−150 долларов на Западе вырастет инфляция.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Если цены на нефть достигнут отметки в 140−150 долларов за баррель и будут держаться на этом уровне, инфляцию в западных странах придется «тушить», рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

«Если нефть достигнет отметки в 140−150 долларов за баррель и будет удерживаться, уровень мировой инфляции подскочет на 1−2,5 процентных пункта, и ее придется тушить. В самой критичной ситуации окажутся страны ЕС», — полагает аналитик.

Согласно расчетам агентства, в марте годовая инфляция в еврозоне ускорилась рекордными темпами с 2022 года — до 2,6%. При этом самые высокие уровни зафиксированы в Румынии (9%), Хорватии (4,6%) и Литве (4,4%).

Рост цен на нефть ведет к подорожанию топлива в целом, тогда увеличивается стоимость логистики — вслед за ней и конечные цены на товары, объяснил Родин.

При этом ускорение инфляции может привести к тому, что западные центральные банки начнут или повышать ключевые ставки, или откладывать их снижение, добавил эксперт. Тогда кредиты станут дороже и менее доступны, в ответ — инвестиции сократятся, а бизнес не сможет развиваться в таких условиях, заключил Родин.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах полагает, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке экономика еврозоны окажется или в стагнации, или в стагфляции.

«Для ЕЦБ инфляция максимально страшна, и если он начнет бороться с усилением инфляции через повышение ставки, то крепкий евро будет давить на экономику и усугублять рецессию. В результате Еврозона рискует оказаться либо в стагфляции, либо просто в стагнации», — отметил Табах.

