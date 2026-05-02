Мирошник подверг критике санкции Киева против детей Лукашенко

Санкции Украины против двух сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко стали предметом резкой критики со стороны российского МИД. Об этом заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник в комментарии ТАСС.
По его словам, введенные ограничения носят демонстративный и личностный характер и не связаны с реальной политической необходимостью. Он охарактеризовал решение как эмоциональный шаг, продиктованный, по его оценке, политической слабостью руководства Украины.
Мирошник отметил, что подобные меры затрагивают членов семей политических лидеров и, по его мнению, выходят за рамки традиционной дипломатической практики. Он также подчеркнул, что санкционная политика Киева становится все более жесткой и персонализированной.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввел санкции против двух сыновей Александра Лукашенко сроком на 10 лет. В общий санкционный список Украины включены 16 граждан Белоруссии. В их отношении предусмотрен стандартный набор ограничений, включая блокировку активов, прекращение торговых операций, финансовых обязательств и аннулирование официальных визитов.
Дополнительно сообщается, что санкционные меры также предусматривают бессрочное лишение государственных наград Украины для включенных в список лиц.
Читайте также: Пленный ВСУшник заявил о попытке убийства раненого российского бойца.
