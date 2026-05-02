Эксперт объяснил появление неизвестных БПЛА в аэропорту Мюнхена

В октябре 2025 года управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над «инновационным центром» немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города. Впоследствии СМИ сообщали еще о нескольких подобных случаях. В апреле 2026 года Минобороны России заявляло, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ принял решение о наращивании производства дронов для Украины для ударов по территории России. В перечне российского военного ведомства среди «украинских» и «совместных» предприятий указаны два завода по производству БПЛА в Мюнхене — Airlogix и Da Vinci Avia.