Эксперт объяснил, почему цена электроэнергии критична для майнера

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Цена электричества занимает примерно 80% в себестоимости майнинга криптовалют, поэтому при тарифе в 5,2−5,5 рубля за кВт.ч эта деятельность прибыльна, а при 7 рублях — уже убыточна, рассказал РИА Новости технический директор по майнингу «ГБИГ Майнинг» Никита Навроцкий.
«Электричество — самая большая затрата в процессе майнинга — примерно 80% бюджета. При дешевом тарифе в 5,2−5,5 рубля за кВт.ч (мини-ТЭЦ, льготы) прибыль удваивается. При 6−7 рублях за кВт.ч (промышленный тариф в РФ) — рентабельна только при цене биткоина (BTC) больше 80 тысяч долларов. Если (тариф — ред.) больше 7 рублей — ферма убыточна, майнеры мигрируют в регионы с дешевым газом или гидроэнергетикой», — сказал он.
Навроцкий объяснил, что майнер зарабатывает на том, что подключает специальные устройства — процессоры ASIC, которые круглосуточно выполняют вычисления для сети вроде Bitcoin. За каждый найденный блок данных владелец такого устройства получает фиксированное вознаграждение. Сейчас это 3,125 BTC плюс комиссии от пользователей — примерно 0,2−1 BTC.
Комиссии — это своего рода «чаевые» от пользователей за обработку переводов криптовалюты. Отправитель может увеличить комиссию, тогда его транзакция будет обработана в приоритетном порядке, то есть быстрее остальных.
На доход влияет не только цена криптовалюты, но и сложность сети. Например, если часть майнеров отключилась от сети, найти блок проще и шансы получить награду выше. Напротив, при высокой сложности конкурировать труднее. Кроме того, поскольку криптовалюта торгуется в долларах, итоговая сумма в рублях зависит от курса. Чем выше курс доллара, тем больше рублей получится при продаже биткоинов, и наоборот.
Однако для получения дохода майнеру нужно купить дорогое специальное оборудование и обслуживать его, а работа и охлаждение ASIC требуют много энергии. Так как доля платы за электричество в себестоимости майнинга существенная, повышение тарифа всего на 1 рубль приводит к удорожанию операционных расходов сразу на 20%, рассчитал Навроцкий.