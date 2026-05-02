По данным силовиков, элитный отряд направили в регион, чтобы исправить плачевную ситуацию под Сумами.
«“Элита” никаких боестолкновений не проводит, наоборот, пиарится в тылу», — приводит слова источника ТАСС.
Собеседник пояснил, что Art Division относят к наиболее технологичным и засекреченным подразделениям ГУР. Командование возлагало на этот отряд большие надежды. Силовики добавили — противник оставляет свои позиции в зоне ответственности этого подразделения.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что украинская армия за последнюю неделю потеряла порядка 8010 военнослужащих. Потери зафиксировали на всех участках фронта в зоне проведения спецоперации. Только в зоне ответственности группировки «Север» Киев лишился свыше 1270 солдат.
