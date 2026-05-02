МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не понимает, что это ЕС должен просить Россию о диалоге, а не наоборот, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
«Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле они проигрывают. И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой», — сказал он.
По словам эксперта, ситуация с Каллас напоминает сюжет фильма «Шоу Трумана», где, как и главный герой, глава евродипломатии сознательно не замечает очевидную нереальность происходящего.
«Все очень контролируется, и она живет в своем мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая», — сыронизировал журналист.
В четверг Каллас заявила, что ЕС «не должен унижаться», умоляя Москву о переговорах.
Ранее газета Pais назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Газета отмечала, что Каллас слишком зациклена на России и это влияет на ее позицию по другим вопросам.