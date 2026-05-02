Госдеп США одобрил продажу Израилю десяти тысяч высокоточных ракет

«Госдепартамент США принял решение об одобрении возможной продажи правительству Израиля по программе иностранных военных продаж систем высокоточного оружия Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 992,4 миллиона долларов», — говорится в официальном сообщении госдепа.
Как отмечает дипведомство, продажа данных комплектов наведения позволит повысить возможности Израиля по высокоточному поражению целей при снижении сопутствующего ущерба.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его использовать тактику точечных ударов при проведении операций в Ливане.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.