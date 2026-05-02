Два БПЛА противника уничтожили в Ленобласти

На территории Ленинградской области силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области», — написал он.
Глава региона уточнил, что боевая работа по отражению атаки беспилотников продолжается.
Ранее в Ленинградской области был официально объявлен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше