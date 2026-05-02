Мэр Красноярска потребовал ужесточить контроль за качеством ремонта дорог

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил усилить контроль за дорожным ремонтом и пересмотреть требования к качеству асфальта с учетом сибирского климата.
Такое решение он озвучил во время выездного совещания, в ходе которого посетил дорожную лабораторию. Здесь специалисты проверяют компоненты асфальтобетона — щебень, песок, битум и минеральный порошок — а также саму смесь и уже уложенное покрытие. На сегодня отобрано около 50 проб.
По словам специалистов, материалы проходят ряд испытаний: щебень проверяют на устойчивость к агрессивной среде, песок — на наличие примесей, битум — на способность сохранять свойства при низких температурах. Однако, как отметил мэр, действующие ГОСТы не в полной мере учитывают суровые погодные условия региона. В связи с этим он поручил проработать новые технические требования для подрядчиков.
В горсовете инициативу поддержали. «ГОСТ на асфальт, который применяется для всей территории страны, не совсем подходит для нашего региона. И договорились, что совместно с горсоветом начнется разработка соответствующей документации, чтобы город как заказчик мог предъявлять свои требования. В стране уже есть две территории, которые используют свои документы. Надеюсь, к следующему сезону и мы сможем подойти с новыми требованиями», — отметил зампредседателя городского Совета депутатов Андрей Козиков.
После посещения лаборатории Сергей Верещагин оценил ход ремонта на улице Маерчака. Там уже установлен бордюр, ведется подготовка основания тротуаров. После согласования состава асфальта подрядчик приступит к укладке покрытия.
Работы также идут еще на восьми объектах, включая улицы Авиаторов, Елены Стасовой, Кирова, Ады Лебедевой и Октябрьский мост.
«Главная задача, которую я ставлю профильным структурам, — усилить контроль качества на каждом этапе производства работ: от материалов, которые используют подрядчики, до приёмки готового объекта. В этом году служба заказчика поменяла лабораторный контроль — будет проверяться больше показателей. Расширится география ремонта — мы выйдем на территории, которые стали частью большого Красноярска. В целом объём работ предстоит достаточно серьёзный», — сказал мэр.
Всего в этом сезоне в Красноярске планируют отремонтировать 52 дороги и 4 моста, а также 136 межквартальных проездов. На эти цели направят 2,46 млрд рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.
Отдельное внимание уделяется гарантийным объектам: из 230 проверенных участков по 150 выявлены замечания, подрядчики уже приступили к их устранению.
16+